У Флориді 31 січня відбулися переговори між американською та російською делегаціями, присвячені мирному врегулюванню російсько-української війни. Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф охарактеризував зустріч як "продуктивну та конструктивну".

У переговорах із російським представником Кирилом Дмітрієвим взяли участь Віткофф, міністр фінансів США Скотт Бессент, зять президента Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Грюнбаум.

"Ця зустріч вселяє в нас надію, що Росія працює над забезпеченням миру в Україні", — зазначив спецпредставник США.

Він також висловив вдячність Трампу за його роль у процесі пошуку міцного та тривалого миру.