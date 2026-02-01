﻿
Полiтика

Переговори РФ та США у Флориді: Віткофф каже, що розмова була "продуктивною і конструктивною"

У Флориді 31 січня відбулися переговори між американською та російською делегаціями, присвячені мирному врегулюванню російсько-української війни. Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф охарактеризував зустріч як "продуктивну та конструктивну".

У переговорах із російським представником Кирилом Дмітрієвим взяли участь Віткофф, міністр фінансів США Скотт Бессент, зять президента Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Грюнбаум.

"Ця зустріч вселяє в нас надію, що Росія працює над забезпеченням миру в Україні", — зазначив спецпредставник США.

Він також висловив вдячність Трампу за його роль у процесі пошуку міцного та тривалого миру.

 

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

переговоривійна в УкраїніСтів ВіткоффСША-Росія
