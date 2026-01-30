Мораторій на удари по енергетиці України вигідний РФ — ISW

Можливий тижневий мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі України, про який заявив президент США Дональд Трамп, не є суттєвою поступкою з боку Росії, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що короткостроковий мораторій може принести користь саме Росії, якщо його дотримуватимуться обидві сторони. За їхніми оцінками, російські війська отримають можливість накопичити запаси безпілотників та ракет для майбутніх великих комбінованих ударів, тоді як Україна тимчасово припинить удари по енергетичних об’єктах у РФ.

Експерти також зазначають, що Росія раніше відкидала довгострокове перемир’я і пропонувала лише короткострокові мораторії, демонструючи нібито «добросовісні» наміри. Водночас країна ігнорує заклики України та США до більш тривалого або постійного припинення ударів по цивільній інфраструктурі.

За словами прокремлівських військових блогерів, тимчасовий мораторій пов’язаний із наступним раундом переговорів у Абу-Дабі, запланованим на 1 лютого. Інші блогери зазначають, що навіть короткий мораторій Кремль може використати для досягнення власних цілей.

