Окупанти просунулись поблизу Дорожнянки у Запорізькій області, – DeepState

Армія РФ мала успіхи у Запорізькій області. Про це повідомили аналітики OSINT-проєкту DeepState.

Як зазначено, ворог просунувся поблизу Дорожнянки, що у Гуляйпільській міській громаді Запорізької області.

За даними Генштабу, на Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Залізничного та Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівки, Гіркого, Рівного, Гуляйпільського і Чарівного. Три боєзіткнення тривають.

Напередодні російські війська мали тактичне просування на окремих ділянках у Донецькій області. Йдеться про населені пункти у Краматорському та Покровському районах.