Глава Пентагону заявив про ліквідацію лідера іранського підрозділу, який планував вбити Трампа, – Reuters

Сполучені Штати знищили керівника іранського підрозділу, який, за інформацією американської сторони, готував замах на президента Дональда Трампа. Про це розповів міністр війни США Піт Гегсет на пресконференції 4 березня, пише Reuters.

Він зазначив, що лідера групи, що планувала напад на президента Трампа, вдалося знайти та ліквідувати. Іран намагався здійснити замах, однак вирішальне слово залишилося за лідером США.

За його словами, цей факт не був головною метою операції проти Ірану.

"Хоча це й не входило до основних завдань — про це не говорив ані президент, ані інші посадовці — ми з колегами переконалися, що відповідальні за цей план зрештою потрапили до списку цілей США", — наголосив Гегсет.

Він не назвав імені ліквідованого, однак уточнив, що операція відбулася 3 березня.

Раніше Гегсет заявляв, що Сполучені Штати мають перевагу у війні проти Ірану та готові продовжувати бойові дії стільки, скільки буде необхідно.

ForUA нагадує, уранці 28 лютого США та Ізраїль атакували Іран. Президент США Дональд Трамп заявив, що мета операцій — "захистити американський народ і усунути безпосередню загрозу з боку іранського режиму", який він охарактеризував як "жорстоку та небезпечну групу".

Лідер Сполучених Штатів Дональд Трамп запевнив, що у США є "необмежена" кількість озброєння середнього та вищого класу для ведення бойових дій в Ірані.