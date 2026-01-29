На Київ чекають чотири ночі з лютим морозом

Українські та західні синоптики прогнозують потужну, але нетривалу хвилю холоду, що насувається з північного сходу. Уже з четверга, 5 лютого, середньодобова температура може повернутися до рівня або навіть перевищити показники 30 січня.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, упродовж 1–4 лютого очікується пік морозів: уночі температура повітря знижуватиметься до мінус 20–28 градусів, місцями — ще нижче. Найхолодніше буде на півночі України, зокрема в Києві. У столиці найсильніші морози прогнозують 1–2 лютого, а з 5 лютого почнеться послаблення холодів.

Американський погодний ресурс wunderground.com також прогнозує для Києва кілька дуже холодних ночей — із 31 січня до 4 лютого температура може опускатися до мінус 20 градусів і нижче. Водночас у ніч на 6 лютого очікується вже не нижче мінус восьми, а надалі — ще тепліша погода.

Попередня хвиля морозів, що збіглася з масованими ударами РФ по енергетичній інфраструктурі, спричинила серйозні перебої з теплом, водою та електроенергією в Києві. У столиці та низці інших міст наслідки атак досі повністю не усунуті.