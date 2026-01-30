Біткоїн обвалився до нового мінімуму

Криптовалютний ринок зазнав сьогодні стрімкого падіння, коли ціна біткоїна впала до $83 383 — найнижчого рівня з листопада 2025 року. Основною причиною стало масове виведення коштів з американських спотових біткоїн-фондів (ETF), які за останній тиждень втратили понад 1,1 мільярда доларів, повідомляє Bloomberg.

Падіння BTC відбулося на тлі глобальної переоцінки ризиків на фінансових ринках. Інвестори виводять кошти з ризикових активів на користь захисних, зокрема дорогоцінних металів. Золото оновило історичний максимум, перевищивши $5 600 за унцію.

Аналітики Bloomberg зазначають, що масовий продаж часток у фондах IBIT від BlackRock та FBTC від Fidelity свідчить про обережність великих гравців. Додатковий тиск на ринок створює невизначеність щодо політики ФРС та геополітична напруженість навколо нових торгових мит США.

З технічного погляду, біткоїн пробив критичну лінію підтримки в районі $85 000, що відкриває шлях до подальшого зниження. Трейдери стежать за зоною $79 000–$80 000, яка була мінімумом під час корекції у жовтні 2025 року. Якщо BTC не втримується на цих рівнях, наступною цільовою позначкою може стати $74 000.

Попри песимістичні настрої, деякі експерти вважають спад «очищенням» ринку від надмірних спекулятивних позицій. Для відновлення висхідного тренду необхідна стабілізація потоків у спотові ETF та повернення впевненості інституційних інвесторів, які наразі займають вичікувальну позицію.

Як повідомляло раніше ForUa, криптовалютний ринок зазнав рекордних втрат через хакерські атаки та шахрайські схеми.