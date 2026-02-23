Зеленський про заяви Залужного: Обговорення минулих рішень не допомагає армії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає «дуже негарним» публічне обговорення розбіжностей у поглядах на події війни, зокрема щодо контрнаступу ЗСУ у 2023 році, про які раніше говорив колишній головнокомандувач, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Про це Зеленський сказав у розмові з журналісткою Agence France-Presse, відповідаючи на запитання, чи розцінює він заяви Залужного як початок його виборчої кампанії. Президент зазначив, що такі теми не варто виносити в публічний простір, адже йдеться про армію, яка нині воює, і жодна зі сторін від цього не виграє. За його словами, Залужний уже висловився, і продовження цієї дискусії не матиме позитивного ефекту.

Зеленський також повідомив, що після публікації інтерв’ю не спілкувався із Залужним і наголосив на необхідності зосереджуватися на інших, більш важливих питаннях. Коментуючи можливу участь у виборах, президент підкреслив, що під час війни це питання не є актуальним, а остаточну оцінку всім політичним діячам дадуть громадяни, зважаючи на їхні вчинки під час війни.

Відповідаючи на запитання, чи може Залужний бути хорошим президентом, Зеленський сказав, що не знає, додавши, що президентом може стати будь-яка людина, готова не лише йти на вибори, а й нести відповідальність за державу.

Нагадаємо, 19 лютого в інтерв’ю Associated Press Валерій Залужний заявив, що контрнаступ українських сил у 2023 році не досяг поставлених цілей через рішення президента та інших посадовців, а також згадав про напружені стосунки з керівником держави у 2022 році. Водночас ексголовком наголошував, що не планує публічно обговорювати політичні амбіції до завершення війни, хоча визнавав інтерес з боку політичних консультантів.