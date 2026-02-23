Війна в Україні не цікавить Китай, але грає йому на руку

Війна в Україні не є пріоритетом для Китаю, проте сам конфлікт вигідний Пекіну. Китай діє як неформальний союзник Росії, забезпечуючи Москві дипломатичну та економічну підтримку, а також постачаючи критично важливі компоненти для виробництва зброї.

За словами експертів, Сі Цзіньпін не має власних інтересів у війні, проте зацікавлений у продовженні конфлікту. Це дозволяє Росії концентруватися на війні з НАТО та Заходом, водночас відкриваючи Китаю більше простору для потенційної агресії проти Тайваню, повідомляє Newsweek.

НАТО називає Китай вирішальним фактором здатності РФ продовжувати війну. Пекін активно просуває наративи Кремля у країнах Глобального Півдня, демонструючи дипломатичну солідарність із Москвою. Наприклад, запрошення Володимира Путіна на урочистості до Пекіна у вересні минулого року стало частиною стратегії Китаю у протистоянні із Заходом.

Хоча Китай не постачає готову зброю, він забезпечує товари подвійного призначення та компоненти для виробництва безпілотників і іншої техніки, що підвищує наступальний потенціал російської армії.

Українські та міжнародні експерти також відзначають, що масштаб і тривалість війни стали несподіванкою для Пекіна. На думку аналітиків, Сі Цзіньпін навряд чи міг запобігти вторгненню, навіть якщо б хотів, адже для нього пріоритетом залишалася підтримка Росії у протистоянні з Заходом.

