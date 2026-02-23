У Мінську силовики масово затримують представників книжкової галузі

У Мінську с лукашенківськи силовики провели серію обшуків і затримань серед представників книжкової галузі. Про це повідомляє видання Наша Ніва.

За інформацією журналістів, ідеться не про поодинокі дії, а про системну та заздалегідь сплановану акцію. Силовики приходили як до працівників чинних видавництв, так і до співробітників компаній, ліквідованих раніше. Серед затриманих — керівники видавництв, рядові працівники, а також підприємці, які займаються розповсюдженням книжок.

У низці родин затримали одразу кількох людей. Під час обшуків у квартирах і офісах силовики перевіряли мобільні телефони всіх присутніх.

Причини та юридичні підстави для таких дій наразі офіційно не озвучували.

На тлі обшуків видавництво "Технологія" повідомило про призупинення роботи. У короткому дописі на сторінці у Facebook зазначили: «З певних причин видавництво “Технологія” не працює». Додаткових пояснень не надали.

Нагадаємо, що у 2022 році в Білорусі режим заборонив продаж роману Джордж Орвелла «1984». На початку 2025 року до переліку заборонених у країні додали ще 50 книжок.