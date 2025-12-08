Україна увійшла до топ-5 країн за обсягами біткойн-резервів

Україна посіла четверте місце у глобальному рейтингу країн, що володіють найбільшими запасами біткойнів, згідно з даними аналітичної платформи BiTBO.
Топ-10 країн за обсягом національних біткойн-резервів
1️⃣ США — 198 012 BTC
Вартість: 18,22 млрд доларів США
Лідер глобального рейтингу завдяки великій кількості конфіскованих активів із кримінальних справ.
2️⃣ Китай — 194 000 BTC
Вартість: 17,85 млрд доларів США
Попри заборону криптовалют, країна утримує значні запаси, здебільшого пов’язані з вилученням нелегальних коштів.
3️⃣ Велика Британія — 61 245 BTC
Вартість: 5,64 млрд доларів США
Утримує третю позицію через масштабні конфіскації та державний контроль активів.
4️⃣ Україна — 46 351 BTC
Вартість: 4,27 млрд доларів США
Україна стала однією з небагатьох країн, які активно використовують криптоактиви, зокрема в рамках прозорих державних ініціатив та зборів для оборони.
5️⃣ Бутан — 11 286 BTC
Вартість: 1,04 млрд доларів США
Королівство продовжує інвестувати у криптодобування та тримає значні резерви.
6️⃣ Сальвадор — 7 475 BTC
Вартість: 687,85 млн доларів США
Єдина країна у світі, що зробила біткойн офіційною валютою.
7️⃣ Фінляндія — 90 BTC
Вартість: 8,28 млн доларів США
8️⃣ Грузія — 66 BTC
Вартість: 6,07 млн доларів США
9️⃣ Розуелл, Нью-Мексико — 0,2 BTC
Вартість: 18 403 долари США
🔟 Німеччина — 0 BTC
Загалом країни світу тримають понад 518 тис. BTC, що становить близько 2,47% від максимальної емісії біткойна.
Україна, увійшовши до трійки країн, які найактивніше накопичують цифрові активи, демонструє тренд на цифрову прозорість, інноваційність та адаптацію до глобальної криптоекономіки.Автор: Галина Роюк