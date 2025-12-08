Україна увійшла до топ-5 країн за обсягами біткойн-резервів

Україна посіла четверте місце у глобальному рейтингу країн, що володіють найбільшими запасами біткойнів, згідно з даними аналітичної платформи BiTBO.

Топ-10 країн за обсягом національних біткойн-резервів

1️⃣ США — 198 012 BTC

Вартість: 18,22 млрд доларів США

Лідер глобального рейтингу завдяки великій кількості конфіскованих активів із кримінальних справ.

2️⃣ Китай — 194 000 BTC

Вартість: 17,85 млрд доларів США

Попри заборону криптовалют, країна утримує значні запаси, здебільшого пов’язані з вилученням нелегальних коштів.

3️⃣ Велика Британія — 61 245 BTC

Вартість: 5,64 млрд доларів США

Утримує третю позицію через масштабні конфіскації та державний контроль активів.

4️⃣ Україна — 46 351 BTC

Вартість: 4,27 млрд доларів США

Україна стала однією з небагатьох країн, які активно використовують криптоактиви, зокрема в рамках прозорих державних ініціатив та зборів для оборони.

5️⃣ Бутан — 11 286 BTC

Вартість: 1,04 млрд доларів США

Королівство продовжує інвестувати у криптодобування та тримає значні резерви.

6️⃣ Сальвадор — 7 475 BTC

Вартість: 687,85 млн доларів США

Єдина країна у світі, що зробила біткойн офіційною валютою.

7️⃣ Фінляндія — 90 BTC

Вартість: 8,28 млн доларів США

8️⃣ Грузія — 66 BTC

Вартість: 6,07 млн доларів США

9️⃣ Розуелл, Нью-Мексико — 0,2 BTC

Вартість: 18 403 долари США

🔟 Німеччина — 0 BTC

Загалом країни світу тримають понад 518 тис. BTC, що становить близько 2,47% від максимальної емісії біткойна.

Україна, увійшовши до трійки країн, які найактивніше накопичують цифрові активи, демонструє тренд на цифрову прозорість, інноваційність та адаптацію до глобальної криптоекономіки.