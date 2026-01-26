Золото вперше перевищило 5000 доларів за унцію на тлі геополітичної напруги

Світові ціни на золото вперше перевищили позначку 5 000 доларів за унцію, продовживши різке зростання на тлі змін у міжнародних відносинах і відтоку інвесторів із суверенних облігацій та валют. Про це пише Bloomberg.

У понеділок вартість злитків підскочила ще на 2,5% — до понад 5 111 доларів за унцію. Ф’ючерси на золото у США також додали 2,5% і досягли рекордних 5 145,39 долара за унцію.

Лише за минулий тиждень золото подорожчало більш ніж на 8%, а з початку року — майже на 17%. Серед причин — геополітичні ризики, очікування м’якшої монетарної політики США та стабільний попит з боку центральних банків.

Інші дорогоцінні метали також демонстрували стрімке зростання. Срібло подорожчало на 6% і досягло рекордних 109,46 долара за унцію, а платина додала 4%, піднявшись до нового максимуму — 2 910,67 долара.

Серед ключових чинників зростання цього місяця аналітики називають загострення напруженості між США та союзниками по НАТО через ситуацію довкола Гренландії, що дестабілізувало фінансові ринки. Жорстка риторика Дональда Трампа щодо стратегічних інтересів США в Арктиці посилила трансатлантичні суперечності й викликала занепокоєння щодо ширших дипломатичних і економічних наслідків.

Крім того, Трамп активізував торговельні суперечки з Канадою, пригрозивши 100% митом на товари у разі укладення Оттавою угоди з Китаєм.

Додаткову підтримку золото отримує через очікування рішень Федеральної резервної системи США. Ринки прогнозують, що ФРС збереже облікову ставку на нинішньому рівні, а інвестори уважно стежитимуть за сигналами щодо можливого зниження ставок цього року. Зниження ставок традиційно підвищує привабливість золота як активу, що не приносить відсоткового доходу.

Золото і срібло зазвичай дорожчають у періоди високої невизначености, коли інвестори скорочують вкладення в ризикові активи, зокрема акції.

Срібло у 2025 році зросло на 181%, випередивши золото, на тлі отримання статусу критичного мінералу для США, обмеженої пропозиції та зростання промислового й інвестиційного попиту. Водночас золото подорожчало на 72%, неодноразово оновлюючи історичні максимуми.

Аналітики вважають, що рівень 5 000 доларів за унцію є цілком досяжною ціллю для золота у 2026 році, тоді як срібло може наблизитися до 100 доларів за унцію.

Ралі на ринку підтримують очікування пом’якшення монетарної політики, геополітична нестабільність, активні закупівлі центробанків, притік коштів у золоті ETF та слабкий долар. На цьому тлі Goldman Sachs підвищив прогноз ціни золота на грудень 2026 року з 4 300 до 4 900 доларів за унцію, посилаючись на потужні інвестиційні потоки та попит із боку регуляторів.