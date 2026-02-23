У навчальному закладі Дніпра стався вибух під час показу боєприпасів

У Дніпрі в одному з навчальних закладів стався вибух під час демонстрації боєприпасів для учнів. Унаслідок інциденту постраждали двоє дітей.

Про подію повідомили в поліції міста Дніпра. Інформація про вибух з’явилася в соціальних мережах 23 лютого, після чого правоохоронці оперативно прибули на місце.

За попередніми даними, вибух і задимлення виникли під час показу учням демонстраційних боєприпасів. На місці працювали слідчо-оперативна група та ювенальні поліціянти, які зафіксували обставини інциденту та провели першочергову перевірку.

Двоє неповнолітніх дістали легкі тілесні ушкодження. Медики надали їм необхідну допомогу, загрози життю немає.

Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі події, визначають її правову кваліфікацію та вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.