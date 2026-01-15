Рекордне пограбування: хакери вкрали понад $4 млрд

У 2025 році криптовалютний ринок зазнав рекордних втрат через хакерські атаки та шахрайські схеми. Загальна сума викрадених цифрових активів перевищила 4 мільярди доларів. Втрати зросли більш ніж на третину порівняно з 2024 роком. Загальний обсяг зафіксованих інцидентів у 2025 році сягнув близько 4,4 мільярда доларів, що стало одним із найгірших показників за всю історію крипторинку, повідомляють аналітики компанії PeckShield.

Найбільших збитків галузь зазнала через зломи криптоплатформ — на них припало майже 2,7 мільярда доларів. Водночас суттєво зросли втрати від класичних шахрайських схем, зокрема фейкових інвестицій та обману користувачів. Загальна сума таких втрат становила близько 1,3 мільярда доларів.

Аналітики фіксують зміну тактики злочинців. Все частіше крадіжки відбуваються не внаслідок технічних зламів, а через маніпуляції людьми. Йдеться про методи соціальної інженерії — психологічний тиск, фальшиві дзвінки та повідомлення, які змушують жертв розкривати конфіденційну інформацію. У 2025 році на такі інциденти припало близько 12% усіх втрат, і ця частка, за прогнозами експертів, зростатиме.

Окрему тривогу викликає зростання кількості атак на централізовані криптосервіси. Якщо раніше це було радше винятком, то у 2025 році на них припало понад 70% загальних втрат.

Найбільшим інцидентом року стала хакерська атака у лютому на криптобіржу Bybit, під час якої було викрадено цифрові активи на суму близько 1,4 мільярда доларів. Водночас повернути або заморозити вдалося лише близько 335 мільйонів доларів із загального обсягу викрадених коштів. Це менше, ніж роком раніше, коли обсяги відновлених активів були вищими.

Аналітики наголошують, що наведені дані базуються лише на підтверджених випадках. За альтернативними оцінками, реальні втрати крипторинку у 2025 році могли сягнути до 17 мільярдів доларів.

