Путінське оточення зловтішається над «останнім» хокейним матчем США і Канади

Спеціальний представник кремлівського лідера Владіміра Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва з іноземними державами Кіріл Дмітрієв прокоментував перемогу збірної США з хокею на Олімпіада 2026, яка відбулася в Італії.

У фінальному матчі американська команда здолала збірну Канада з рахунком 2:1 в овертаймі. Переможну шайбу США закинули в додатковий час.

Коментуючи результат, Дмітрієв опублікував допис у соцмережах, де написав, що «збірна США перемогла свій майбутній 52-й штат», а також назвав цей матч «одним з останніх хокейних поєдинків між США і Канадою». Його заява супроводжувалася зображенням, поширеним Білим домом, на якому білохвостий орлан атакує канадську гуску.

Раніше Кіріл Дмітрієв уже робив подібні заяви, називаючи Гренландія та Канаду «51-м і 52-м штатами США».

Заява представника Кремля прозвучала як демонстративний жест, розрахований на сприйняття адміністрацією Трампа, і контрастує з новою публічною позицією Канади щодо ролі США у світі.

Нагадаємо, що 20 січня 2026 року прем’єр-міністр Канади Марк Карні у виступі на Всесвітній економічний форум у Давос заявив про кінець заснованого на правилах світового порядку. Він наголосив, що середні держави більше не можуть залишатися безмовними «тіньовими» союзниками великих потуг і мають діяти спільно, інакше «опиняться в меню, а не за столом».

Хоча Карні прямо не згадував Дональда Трампа, його слова сприйняли як реакцію на агресивну та авантюрну політику США. У цьому контексті іронічні заяви з Москви виглядають спробою зіграти на розломах між Вашингтоном і традиційними союзниками.