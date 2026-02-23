Системна атака на нафтовий вузол РФ у Татарстані: шість вибухів і масштабна пожежа

У ніч проти 23 лютого далекобійні дрони Служба безпеки України уразили нафтоперекачувальну станцію «Калейкіно» у Татарстан, ключовий вузол подачі сировини на нафтопровід «Дружба». Про це повідомило поінформоване джерело в СБУ низку українських ЗМІ.

Станція «Калейкіно» приймає нафту з Західного Сибіру та Поволжя, змішуючи її перед відправленням на експорт. Під час атаки дронів пролунало шість вибухів, після чого розпочалася масштабна пожежа з горінням резервуарів із нафтою.

«СБУ системно працює над урізанням видобутку та транспортування російської нафти. Наші спецоперації методично зменшують надходження нафтодоларів у російський бюджет, які фінансують війну проти України», — наголосило джерело.

Раніше пресслужба очільника Татарстану повідомляла про «локальну пожежу» на промисловому підприємстві республіки. Однак відео, оприлюднені у мережі, показували масштабну пожежу на території станції.