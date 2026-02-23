Мирні домовленості мають не лише зупинити війну, а й унеможливити нову агресію Росії - Буданов

Українська делегація готується до наступного раунду тристоронніх переговорів за участи України, США та Росії, який може відбутися орієнтовно наприкінці лютого, близько 27 числа. Про це повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов, коментуючи перебіг підготовки до зустрічі журналістам під час міжнародної конференції з питань правосуддя.

За його словами, діапазон дат уже був окреслений публічно і охоплює 26–28 лютого, однак остаточне підтвердження ще триває. Буданов пояснив, що узгодження дати має протокольний характер і потребує синхронізації між усіма сторонами переговорів, включно з приймаючою стороною. Наразі, наголосив він, Україна перебуває в активному процесі підготовки.

Керівник ОП підкреслив, що війни такого масштабу не завершуються самі по собі: вони або закінчуються справедливим рішенням, або повертаються в ще небезпечнішій формі. Тому, за його словами, мирні домовленості мають не лише зупинити бойові дії, а й унеможливити повторення російської агресії в майбутньому.

Буданов також визнав, що переговорний процес відбувається складно, однак сторони поступово наближаються до моменту ухвалення ключових рішень — щодо продовження війни або переходу до миру. Він висловив сподівання, що зрештою переважить справедливість, а дипломатичні зусилля за підтримки партнерів, насамперед США, дозволять досягти результату.