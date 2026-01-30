Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що принцип самовизначення народів не може застосовуватися до Криму та Донбасу, і в цьому випадку переважає принцип територіальної цілісності України.

Під час пресконференції в Нью-Йорку, відповідаючи на запитання російського журналіста, Гутерреш наголосив, що міжнародне право базується на двох ключових принципах — територіальній цілісності держав та самовизначенні народів. Водночас, за його словами, застосування принципу самовизначення можливе лише за наявності певних умов. «Ми дійшли висновку, що принцип самовизначення не може застосовуватися щодо Криму і Донбасу. У цій ситуації переважає принцип територіальної цілісності України», — зазначив генеральний секретар ООН, посилаючись на висновки Управління ООН з правових питань.

Заява пролунала на тлі спроб Росії просувати власну інтерпретацію міжнародного права. Зокрема, за повідомленнями російських пропагандистських ЗМІ, Москва намагається прирівняти ситуацію навколо Гренландії до дій РФ на тимчасово окупованих територіях України. У цьому контексті російська сторона звернулася до ООН із запитом щодо визнання права жителів Криму та Донбасу на самовизначення.

В ООН ці аргументи фактично відкинули, підтвердивши незмінну позицію щодо суверенітету та територіальної цілісності України.

