﻿
Війна

Уражено сторожові кораблі та літаки противника на тимчасово окупованих територіях

Уражено сторожові кораблі та літаки противника на тимчасово окупованих територіях

Сили оборони України завдали ударів по сторожових кораблях, авіаційній техніці та артилерійських засобах противника на тимчасово окупованих територіях.

У ніч на 21 лютого в районі міста Інкерман на території Крим було уражено два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 «Охотник». Факт ураження підтверджено, масштаби пошкоджень уточнюються, інформує Генштаб ЗСУ.

Крім того, в місті Євпаторія на території авіаційного ремонтного заводу уражено два літаки Бе-12.

На півдні України, в районі населеного пункту Астраханка Запорізька область, підрозділи Сил оборони знищили реактивну систему залпового вогню «Торнадо С».

Також у ніч на 21 лютого підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ завдали ударів крилатими ракетами FP-5 «Фламінго», уразивши російський завод з виробництва балістичних ракет, а також низку пунктів управління, складів і районів зосередження окупантів. Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЗСУГенштабЄвпаторіякримрашистиТОТБе-12Охотнік
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Головувати в процесі майбутнього моніторингу припинення вогню будуть США, – Зеленський
Полiтика 20.02.2026 20:38:31
Головувати в процесі майбутнього моніторингу припинення вогню будуть США, – Зеленський
Читати
Зеленський повідомив, що протягом 10 днів у Женеві має відбутися наступний раунд переговорів
Полiтика 20.02.2026 20:09:01
Зеленський повідомив, що протягом 10 днів у Женеві має відбутися наступний раунд переговорів
Читати
Будапешт зупинив запуск узгодженої в грудні позики Україні на 90 млрд євро
Суспiльство 20.02.2026 19:55:09
Будапешт зупинив запуск узгодженої в грудні позики Україні на 90 млрд євро
Читати

Популярнi статтi