Уражено сторожові кораблі та літаки противника на тимчасово окупованих територіях

Сили оборони України завдали ударів по сторожових кораблях, авіаційній техніці та артилерійських засобах противника на тимчасово окупованих територіях.

У ніч на 21 лютого в районі міста Інкерман на території Крим було уражено два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 «Охотник». Факт ураження підтверджено, масштаби пошкоджень уточнюються, інформує Генштаб ЗСУ.

Крім того, в місті Євпаторія на території авіаційного ремонтного заводу уражено два літаки Бе-12.

На півдні України, в районі населеного пункту Астраханка Запорізька область, підрозділи Сил оборони знищили реактивну систему залпового вогню «Торнадо С».

Також у ніч на 21 лютого підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ завдали ударів крилатими ракетами FP-5 «Фламінго», уразивши російський завод з виробництва балістичних ракет, а також низку пунктів управління, складів і районів зосередження окупантів. Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.