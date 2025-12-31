Від паперових рушників до скорочення персоналу: ООН погодилася на зменшення бюджету організації

Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй ухвалила рішення про скорочення бюджету організації на 7%. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з ухваленим рішенням, кошторис на фінансування адміністративної та операційної діяльності ООН у 2026 році становитиме 3,45 мільярда доларів. Для порівняння, у 2025 році цей показник дорівнював 3,72 мільярда доларів.

Водночас затверджений бюджет перевищує пропозицію генерального секретаря ООН, який наполягав на глибшому скороченні — на 577 мільйонів доларів. Його ініціатива також передбачала зменшення штату організації на 18%.

Перегляд кошторису супроводжується скороченням близько 2 900 посад і є частиною ширшої програми з оптимізації витрат та підвищення ефективності роботи ООН.

У межах цих заходів організація вже запроваджує дрібні, але показові зміни. Зокрема, раніше цього місяця було повідомлено, що в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку більше не використовуватимуть паперові рушники в туалетах.