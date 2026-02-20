Зеленський готовий до реальних компромісів з Путіним

Президент Володимир Зеленський наполягає, що компромісом України на переговорах з Росією вже є той факт, що ми говоримо з агресором про компроміси.

"Стоїмо там, де стоїмо – це великий компроміс. Вони захопили майже 20% нашої території. І ми готові говорити про мир зараз на основі принципу "стоїмо там, де стоїмо". Це великий компроміс", - сказав він.



За його словами, Україна готова до реальних компромісів, але не до компромісів ціною нашої незалежності та суверенітету, які по суті є російським ультиматумом, повідомляє Kyodo News.



"Ми готові говорити про компроміси зі Сполученими Штатами. Але не отримувати знову і знову ультиматуми від росіян. Вони – агресор. Усі це визнали. Це не змінилося. Що Росія пропонує нам як компроміс? На що вони готові? Вони сказали: "Ми готові не окуповувати ваші інші області". Але це тероризм. Навіть самі ці слова – це тероризм. "Я готовий вас не вбивати – віддайте нам усе". Що це означає? Це не компроміс. Це ультиматум. Саме тому я сказав: "Ми готові до компромісів, які поважають український суверенітет і територіальну цілісність, нашу армію, наших людей і наших дітей. Але ми не готові до ультиматумів", - сказав він.



Зеленський відкидає будь-який варіант виведення військ зі східного Донбасу для забезпечення мирної угоди, оскільки переговори з Росією тривають.

Фото: ОП.