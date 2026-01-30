11-тонна частина китайської ракети може впасти на Європу вже сьогодн

Європу сьогодні може зачепити неконтрольоване входження в атмосферу другого ступеня китайської космічної ракети ZQ-3 R/B, маса якої становить близько 11 тонн. Подія несе потенційну загрозу для авіаційного руху, повідомила пресслужба Фінського метеорологічного інституту.

Зазначається, що Інститут спільно з мережею космічного спостереження та відстеження Європейського Союзу (EU SST) здійснює моніторинг неконтрольованого падіння ракети. За попередніми оцінками фахівців, вхід об’єкта в атмосферу очікується близько 10:40 за київським часом, однак через нестабільність орбіти можливе відхилення часу падіння приблизно на десять годин.

У Фінському метеорологічному інституті повідомили, що фрагменти ракети можуть увійти в атмосферу над південними районами Данії та країн Балтії, що потенційно може вплинути на повітряний рух у регіоні. У зв’язку з цим авіаційні служби уважно відстежують ситуацію.

Другий ступінь ракети ZQ-3 R/B вважається одним із найбільших космічних уламків, що нині перебувають на орбіті: його довжина становить близько 12–13 метрів, а маса — орієнтовно 11 тонн. Об’єкт був виведений на орбіту 3 грудня 2025 року.

