Китайські технології допомагають Росії нарощувати виробництво ракет

Китай фактично сприяє Росії у збільшенні виробництва сучасного ракетного озброєння, постачаючи спеціалізовані верстати, інструменти та високотехнологічне обладнання, необхідні, зокрема, для виготовлення гіперзвукових ракет із ядерними боєголовками. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на дані розслідування.

Загальна вартість відповідних поставок оцінюється щонайменше у 10,3 мільярда доларів. За інформацією видання, це дозволяє Москві обходити міжнародні санкції та зберігати темпи військового виробництва.

Ключову роль у розширенні ракетного виробництва відіграють китайські верстати з числовим програмним управлінням. Окрім цього, Китай постачає Росії критично важливі компоненти: мікрочіпи та модулі пам’яті на 4,9 мільярда доларів для високоточної зброї та авіації, кулькові підшипники для авіаційної галузі на 130 мільйонів доларів, п’єзоелектричні кристали для радарів і засобів радіоелектронної боротьби на 97 мільйонів доларів. Також ідеться про телескопічні приціли та вимірювальні прилади для тестування озброєння. Усі ці товари входять до санкційних переліків, заборонених до експорту в Росію західними країнами.

Видання зазначає, що Китай не приєднався до санкцій проти Росії, що створює можливості для Кремля обходити обмеження через прямі та непрямі поставки, у тому числі через треті держави.

За оцінками Служби зовнішньої розвідки України, Росія наразі має не більше трьох–чотирьох ракет типу «Орєшнік», однак планує розгорнути серійне виробництво. У Міноборони РФ розраховують у 2026 році налагодити випуск і досягти спроможності виготовляти п’ять і більше таких ракет на рік.