Спорт

Україна здобула перше золото чемпіонату Європи з біатлону

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина стала чемпіонкою Європи з біатлону 2026 року в індивідуальній гонці серед жінок. До старту у жіночій індивідуальній гонці були заявлені 114 спортсменок, серед яких шість представниць України: Валерія Дмитренко, Анастасія Меркушина, Надія Бєлкіна, Лілія Стебліна, Ксенія Приходько та Тетяна Тарасюк.

Найкращий результат серед українських спортсменок показала саме Меркушина. Вона провела ідеальну гонку, закривши всі мішені на чотирьох вогневих рубежах. 15-кілометрову дистанцію вона подолала за 45 хвилин 33,9 секунди, випередивши найближчу суперницю Самуелу Комолу з Італії лише на три секунди. Третє місце посіла Вольдія Галмас-Полен з Франції.

Чемпіонат Європи триватиме до 1 лютого. У програмі ще залишаються:

30 січня — спринтерські гонки (чоловічий спринт 10 км, жіночий 7,5 км);

31 січня — персьют (чоловічий 12,5 км, жіночий 10 км);

1 лютого — класичні естафети.

Золота медаль Меркушиної стала першим тріумфом України на цьогорічному чемпіонаті Європи та підтвердила високий рівень української біатлонної школи на міжнародній арені.

Як повідомляло раніше ForUa, стало відомо, хто представлятиме Україну на зимових Олімпійських іграх.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

біатлончемпіонат ЄвропиАнастасія Меркушиназолота медаль
