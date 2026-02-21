Президент України Володимир Зеленський підписав укази №130/2026 та №131/2026, якими ввів у дію рішення Рада національної безпеки і оборони про запровадження двох нових санкційних пакетів.

Як повідомляється на сайті президента, перший пакет спрямований проти російського тіньового флоту. Санкції запроваджено щодо 225 капітанів суден, задіяних в експорті російських нафтопродуктів. Йдеться про громадян 11 країн, зокрема Росії, Індії та Філіппін.

Радник-уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк наголосив, що Україна наполягає на персональних санкціях проти капітанів танкерів, адже системна робота на підсанкційних суднах є підставою для відповідальності. За його словами, мета — позбавити бажання працювати з російською нафтою, оскільки такі перевезення напряму фінансують війну.

Моніторинг у Чорному, Червоному та Балтійському морях засвідчив, що зазначені капітани керували суднами тіньового флоту та транспортували нафту в обхід обмежень ЄС, G7 та інших країн. При цьому 188 із цих танкерів уже перебувають під санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Швейцарії, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

Другий санкційний пакет стосується російського військово-промислового комплексу. До нього увійшли 46 громадян РФ, двоє громадян Ірану та 44 російські компанії, які забезпечують виробництво й ремонт військової техніки, засобів радіоелектронної боротьби та комплектувальних для армії РФ. Їхню продукцію використовують під час виготовлення ракет, ударних і розвідувальних дронів, стрілецької зброї та боєприпасів.

Окремо зазначається, що двоє громадян Ірану були залучені до постачання авіаційних запчастин і компонентів в обхід санкцій в інтересах іранської авіабудівної корпорації — партнера Росії у виробництві дронів типу Shahed, яка вже перебуває під міжнародними обмеженнями.

Україна передасть зібрану інформацію міжнародним партнерам для синхронізації санкцій і планує надалі розширювати обмеження проти осіб і компаній, причетних до російської агресії.