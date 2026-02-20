Головувати в процесі майбутнього моніторингу припинення вогню будуть США, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що у питанні майбутнього моніторингу припинення вогню під час перемовин у Женеві досягнуто прогресу – відповідальними за нього будуть передусім США.

Про це глава держави повідомив журналістам, передає кореспондент Укрінформу.

«На військовому напрямку, саме на військовій підгрупі, вважаю, що є конструктив. Всі три сторони визнали: якщо буде закінчення війни, якщо буде припинення вогню, то моніторингом припинення вогню будуть займатися передусім американці. Вони будуть головуючими в цьому напрямку», - розповів Зеленський.

За його словами, це дуже важливий результат, який привезла команда з переговорів у Женеві.

