Євро-2026 з бадмінтону: Жіноча збірна України здобула «бронзу»

Жіноча збірна України вписала нову сторінку в історію українського бадмінтону. Як повідомляє пресслужба Федерації бадмінтону України, Софія Лаврова, Анастасія Алимова, Раія Альмалалха, Поліна Бугрова, Марія Столяренко та Євгенія Кантемир стали бронзовими призерками командного чемпіонату Європи у Туреччині.

На Євро у Стамбулі наша команда була наймолодшою - найстаршій учасниці Поліні Бугровій 22 роки.

На груповій стадії чемпіонату українки спочатку поступилися Данії, післе чого перемогли Естонію (4:1) та Німеччину (4:1).

У півфіналі наша збірна знову зазнала поразки від данок (0:3).

Завдяки цій медалі українські бадмінтоністки кваліфікувалися на один з найпрестижніших світових турнірів Uber Cup, що відбудеться у Данії у квітні нинішнього року.