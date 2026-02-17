Через ложку з «Нутелли» італійській біатлоністці ледь не зламали кар’єру

Італійську біатлоністку Ребекку Пасслер запідозрили у вживанні допінгу після позитивного результату тесту, взятого під час тренування в грудні. Про це повідомляє The Guardian.

Національний антидопінговий орган Італії заявив, що в пробі 24-річної спортсменки виявили летрозол — заборонену речовину, яка може використовуватися для маскування вживання стероїдів. Після цього Пасслер відсторонили від участи в змаганнях за кілька днів до початку зимових Олімпійських ігор.

Спортсменка подала апеляцію, пояснивши, що не вживала жодних заборонених препаратів. За її словами, летрозол міг потрапити в організм випадково: Пасслер живе разом із матір’ю, яка приймає цей препарат для лікування раку молочної залози. Ймовірним джерелом називають спільне користування столовими приборами, зокрема ложкою в банці з горіховою пастою «Нутелла», яку біатлоністка їла напередодні тесту.

У Всесвітнє антидопінгове агентство заявили, що таке пояснення виглядає правдоподібним, а сама речовина не могла вплинути на спортивні результати спортсменки на Олімпіаді. Водночас рішення є попереднім — остаточний вердикт має ухвалити Національне антидопінгове агентство Італії.

Пасслер повернулася до команди 16 лютого. Вона ще може виступити лише в естафеті 18 лютого, оскільки інші старти вже пропустила через тимчасове відсторонення.