Олімпіада-2026: календар виступів українських спортсменів та де дивитися онлайн

Зимова Олімпіада-2026 офіційно стартує в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. Україну на головному старті чотириріччя представлять 46 спортсменів, які змагатимуться в 11 видах спорту. Пропонуємо вашій увазі детальний гід по найважливіших стартах наших атлетів та інформацію про те, де стежити за успіхами «синьо-жовтих».
Ключові дати виступів українських лідерів
Українські вболівальники матимуть насичений графік з 7 до 22 лютого. Основна увага буде прикута до біатлону, фристайлу та санного спорту.
-
7 лютого: Історичний дебют Катерини Коцар. Вона стане першою українкою, яка виступить у біг-ейрі та слоупстайлі.
-
8 лютого: Перший старт у біатлоні — змішана естафета.
-
9 та 14 лютого: «Польоти» стрибунів з трампліна Євгена Марусяка та Віталія Калініченка.
-
10-11 лютого: Індивідуальні гонки в біатлоні. 10-го числа на старт вийде Дмитро Підручний, а 11-го — досвідчена Юлія Джима.
-
10 лютого: Дебют єдиного представника України у фігурному катанні — 21-річного Кирила Марсака.
-
12 лютого: Скелетоніст Владислав Гераскевич вийде на трасу в Кортіні. Також цього дня відбудеться перспективна для нас естафета в санному спорті.
-
17 лютого: Початок боротьби за медалі від головних надій у лижній акробатиці — Дмитра Котовського та Олександра Окіпнюка.
Склад збірної: де ми маємо найбільше шансів?
Цьогоріч склад збірної України має цікаві особливості: від максимальних квот у біатлоні до мінімального представництва у фігурному катанні.
|Вид спорту
|Кількість атлетів
|Головні надії
|Біатлон
|10
|Дмитро Підручний, Юлія Джима
|Санний спорт
|10
|Командна естафета
|Фристайл
|9
|Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Катерина Коцар
|Стрибуни з трампліна
|2
|Євген Марусяк
|Фігурне катання
|1
|Кирило Марсак
Де дивитися Олімпіаду-2026
Стежити за кожним метром дистанції та кожним стрибком українців можна буде на кількох платформах:
-
Суспільне Мовлення: Безкоштовна трансляція на сайті «Суспільне Спорт», місцевих телеканалах Суспільного та радіо.
-
Спорт 24: Оперативні новини, онлайн-результати та відео у спеціальному розділі «Олімпіада-2026».
-
MEGOGO: Трансляції каналів Eurosport для власників відповідної передплати.
Церемонія закриття Ігор відбудеться 22 лютого на легендарному античному амфітеатрі у Вероні. Вболіваємо за Україну разом!Автор: Галина Роюк