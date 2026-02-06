Олімпіада-2026: календар виступів українських спортсменів та де дивитися онлайн

Зимова Олімпіада-2026 офіційно стартує в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. Україну на головному старті чотириріччя представлять 46 спортсменів, які змагатимуться в 11 видах спорту. Пропонуємо вашій увазі детальний гід по найважливіших стартах наших атлетів та інформацію про те, де стежити за успіхами «синьо-жовтих».

Ключові дати виступів українських лідерів

Українські вболівальники матимуть насичений графік з 7 до 22 лютого. Основна увага буде прикута до біатлону, фристайлу та санного спорту.

7 лютого: Історичний дебют Катерини Коцар . Вона стане першою українкою, яка виступить у біг-ейрі та слоупстайлі.

8 лютого: Перший старт у біатлоні — змішана естафета .

9 та 14 лютого: «Польоти» стрибунів з трампліна Євгена Марусяка та Віталія Калініченка .

10-11 лютого: Індивідуальні гонки в біатлоні. 10-го числа на старт вийде Дмитро Підручний , а 11-го — досвідчена Юлія Джима .

10 лютого: Дебют єдиного представника України у фігурному катанні — 21-річного Кирила Марсака .

12 лютого: Скелетоніст Владислав Гераскевич вийде на трасу в Кортіні. Також цього дня відбудеться перспективна для нас естафета в санному спорті.

17 лютого: Початок боротьби за медалі від головних надій у лижній акробатиці — Дмитра Котовського та Олександра Окіпнюка.

Склад збірної: де ми маємо найбільше шансів?

Цьогоріч склад збірної України має цікаві особливості: від максимальних квот у біатлоні до мінімального представництва у фігурному катанні.

Вид спорту Кількість атлетів Головні надії Біатлон 10 Дмитро Підручний, Юлія Джима Санний спорт 10 Командна естафета Фристайл 9 Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Катерина Коцар Стрибуни з трампліна 2 Євген Марусяк Фігурне катання 1 Кирило Марсак

Де дивитися Олімпіаду-2026

Стежити за кожним метром дистанції та кожним стрибком українців можна буде на кількох платформах:

Суспільне Мовлення: Безкоштовна трансляція на сайті «Суспільне Спорт», місцевих телеканалах Суспільного та радіо. Спорт 24: Оперативні новини, онлайн-результати та відео у спеціальному розділі «Олімпіада-2026». MEGOGO: Трансляції каналів Eurosport для власників відповідної передплати.

Церемонія закриття Ігор відбудеться 22 лютого на легендарному античному амфітеатрі у Вероні. Вболіваємо за Україну разом!