Стало відомо, хто представлятиме Україну на зимових Олімпійських іграх

Національний олімпійський комітет України затвердив склад офіційної делегації на зимові Олімпійські ігри 2026 року.
До складу української делегації увійшли 103 особи. Серед них — 46 спортсменів і спортсменок, 42 тренери, лікарі, масажисти та представники технічного персоналу, а також 15 членів штабу національної збірної команди, повідомляється на офіційному сайті НОК.
Україну на Олімпіаді-2026 представлять спортсмени в 11 видах спорту. Найчисельнішими командами стали біатлон і санний спорт.
Склад України на Олімпіаду-2026
Біатлон (10): чоловіки – Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, жінки – Христина Дмитренко, Олена Городна, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олександра Меркушина
Санний спорт (10): чоловіки – Антон Дукач, Андрій Мандзій (обидва — одномісні сани), Ігор Гой та Назарій Карчмар, Даниїл Марціновський та Богдан Бабура (усі – двомісні сани), жінки – Юліанна Туницька, Олена Смага (обидві – одномісні сани), Олена Стецків та Олександра Мох (обидві — двомісні сани)
Фристайл (9): чоловіки – Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов, жінки – Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Неллі Попович (усі – лижна акробатика), Катерина Коцар (бігейр та слоупстайл)
Лижні перегони (6): чоловіки – Дмитро Драгун, Олександр Лісогор, жінки – Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль
Лижне двоборство (2): Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець
Гірськолижний спорт (2): Дмитро Шеп'юк та Анастасія Шепіленко
Стрибки з трампліна (2): чоловіки — Євген Марусяк, Віталій Калініченко
Шорттрек (2): чоловіки — Олег Гандей, жінки — Єлизавета Сидьорко
Скелетон (1): чоловіки — Владислав Гераскевич
Сноубординг (1): жінки — Аннамарі Данча
Фігурне катання (1): чоловіки — Кирило Марсак
Зимові Олімпійські ігри 2026 року відбудуться в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. Змагання розпочнуться 4 лютого та триватимуть до 22 лютого. У програмі Ігор заплановано розіграш 116 комплектів медалей.
Олімпіада-2026 українська збірна НОКАвтор: Тетяна Андрійко