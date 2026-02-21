Увечері 20 лютого Сили оборони України завдали ракетного удару по підприємству в російському місті Воткінськ, де виготовляють двигуни для крилатих і балістичних ракет. Атаку здійснили українськими ракетами FP-5 «Фламінго».

Про це повідомив OSINT-проєкт КіберБорошно, аналітики якого підтвердили влучання у виробничі цехи Воткінський завод.

За їхніми даними, підприємство займається виготовленням ракетних двигунів для оперативно-тактичних ракет «Іскандер», а також міжконтинентальних балістичних ракет, зокрема комплексу «Орешнік». Ураження виробничих потужностей підтверджене результатами аналізу відео та супутникових знімків.

Напередодні удару власник компанії Fire Point, яка виробляє FP-5 «Фламінго», Денис Штілерман оприлюднив відео запусків ракет.

Раніше ForUA повідомляв, що в лютому 2026 року ракетами «Фламінго» було уражено арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ поблизу російського селища Котлубань у Волгоградській області. Тоді застосування FP-5 офіційно підтвердили в Генеральному штабі ЗСУ.