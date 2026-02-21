У місті Кам'янське поліція затримала двох чоловіків за підозрою у хуліганських діях щодо військовослужбовців. Інцидент стався 20 лютого близько 16:00 у центрі міста, повідомили в ГУНП в Дніпропетровській області.

За даними правоохоронців, затримані спровокували конфлікт із військовими Збройні сили України, унаслідок чого один із бійців зазнав тілесних ушкоджень. Під час сутички один із нападників здійснив кілька пострілів, імовірно з пістолета, у бік військовослужбовців.

Поліція затримала двох місцевих жителів віком 37 та 42 роки. Наразі вирішується питання щодо оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу.

Водночас 24-й окремий штурмовий полк «Айдар» 21 лютого повідомив, що напад на їхніх бійців стався в одному з міст Дніпропетровської області. За інформацією полку, нападників було шестеро, і один із них застосував вогнепальну зброю.

У підрозділі наголосили, що на момент інциденту військовослужбовці перебували поза виконанням службових завдань, займалися особистими справами, нікого не провокували та не вчиняли жодних дій щодо інших осіб. Там підкреслили, що напад був безпідставним, а також застерегли, що агресія проти військових є небезпечною та безвідповідальною, оскільки йдеться про підготовлених і досвідчених штурмовиків, які мають законне право на самозахист у разі загрози.