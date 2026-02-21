﻿
Економіка

Трамп оголосив про 10-відсоткові мита на імпорт з усіх країн

Президент США Дональд Трамп оголосив про підписання нового указу, яким запроваджуються 10-відсоткові мита на імпорт товарів з усіх країн світу.

Про це він повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social, інформацію також поширили на офіційних сторінках Білий дім.

За словами Трампа, указ було підписано в Овальному кабінеті, а нові мита мають набути чинності «майже негайно» і стосуватимуться всіх держав без винятку.

Наразі незрозуміло, яким чином це рішення узгоджуватиметься з уже чинними двосторонніми торговельними домовленостями США з окремими країнами.

Як повідомляє CNN, запровадження 10-відсоткових мит розраховане на п’ять місяців і ґрунтується на окремих президентських повноваженнях. Якщо Конгрес не ухвалить рішення про продовження дії мит, за цей час адміністрація планує визначитися з подальшими кроками у межах нової торговельної стратегії.

Водночас нагадаємо, що 20 лютого Верховний суд США визнав незаконними масштабні глобальні тарифи, які Дональд Трамп оголосив на початку квітня 2025 року проти більшості країн світу.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

тарифимитаДональд Трамп
