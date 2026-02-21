Трамп оголосив про 10-відсоткові мита на імпорт з усіх країн

Президент США Дональд Трамп оголосив про підписання нового указу, яким запроваджуються 10-відсоткові мита на імпорт товарів з усіх країн світу.

Про це він повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social, інформацію також поширили на офіційних сторінках Білий дім.

За словами Трампа, указ було підписано в Овальному кабінеті, а нові мита мають набути чинності «майже негайно» і стосуватимуться всіх держав без винятку.

Наразі незрозуміло, яким чином це рішення узгоджуватиметься з уже чинними двосторонніми торговельними домовленостями США з окремими країнами.

Як повідомляє CNN, запровадження 10-відсоткових мит розраховане на п’ять місяців і ґрунтується на окремих президентських повноваженнях. Якщо Конгрес не ухвалить рішення про продовження дії мит, за цей час адміністрація планує визначитися з подальшими кроками у межах нової торговельної стратегії.

Водночас нагадаємо, що 20 лютого Верховний суд США визнав незаконними масштабні глобальні тарифи, які Дональд Трамп оголосив на початку квітня 2025 року проти більшості країн світу.