Київ засудив енергетичний шантаж Будапешта і Братислави

Міністерство закордонних справ України заявило про відкидання та засудження ультиматумів і шантажу з боку прорашистських урядів Угорщини та Словацької Республіки в питанні енергопостачання між країнами.

У МЗС наголосили, що подібні дії відбуваються на тлі масованих і цілеспрямованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури України та спроб Москви залишити українців без електроенергії, тепла і газу під час сильних морозів. У відомстві назвали такі кроки провокативними й безвідповідальними та застерегли, що вони створюють ризики для енергетичної безпеки всього регіону. За оцінкою МЗС, уряди обох країн не лише підіграють агресору, а й шкодять власним енергетичним компаніям, які працюють на комерційній основі.

Україна, за даними міністерства, перебуває у постійному контакті з представниками Європейська Комісія щодо наслідків щоденних російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Також Київ поінформував уряди Угорщини та Словаччини про вплив цих атак на об’єкти нафтопроводу "Дружба". У МЗС зазначили, що за умов постійної загрози нових ракетних ударів тривають безпекові та стабілізаційні ремонтні роботи, а Україна запропонувала альтернативні шляхи постачання не російської нафти до цих країн.

У відомстві підкреслили, що Україна залишається надійним енергетичним партнером ЄС і транзитером енергоресурсів. Водночас у разі подальших безпідставних і безвідповідальних погроз з боку Будапешта та Братислави Київ розглядає можливість задіяти «Механізм раннього попередження», передбачений Угодою про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

«Ми закликаємо уряди Угорщини та Словацької Республіки до конструктивної взаємодії та відповідальної поведінки. Ультиматуми слід адресувати Кремлю, а не Києву», – наголосили в МЗС.

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про можливе припинення постачання електроенергії в Україну у разі невідновлення транзиту нафти трубопроводом «Дружба». Також в Угорщині повідомляли, що Будапешт може розглянути зупинення експорту електроенергії та газу в Україну, якщо не буде відновлено постачання російської нафти через цей нафтопровід, про що заявляв глава адміністрації прем’єр-міністра Віктор Орбан.