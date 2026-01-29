Новий раунд переговорів з РФ пройде без спецпосланців Трампа — Держдеп

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що найскладнішим питанням у переговорах про припинення російської війни проти України залишаються територіальні претензії Росії на Донецьку область. Про це він сказав під час слухань у Комітеті в закордонних справах Сенату США.

За словами Рубіо, переговорний процес поступово звузився до одного ключового питання, яке наразі залишається невирішеним. «Залишається єдине питання — територіальні претензії щодо Донецька і регіону загалом. Ведеться активна робота, спрямована на узгодження позицій обох сторін», — зазначив держсекретар.

Він визнав, що між сторонами все ще існує розрив у позиціях, однак наголосив, що США змогли сконцентрувати переговори навколо центральної проблеми. «Це міст, який нам ще потрібно перейти. Розрив залишається, але принаймні коло питань звузилося до одного, і воно, ймовірно, буде дуже складним», — додав Рубіо.

Глава Держдепартаменту також повідомив, що переговори триватимуть цього тижня у двосторонньому або тристоронньому форматі за участю США. Водночас у новому раунді перемовин в Об’єднаних Арабських Еміратах не братимуть участі спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер, які були залучені до попередніх консультацій.

Окремо Рубіо торкнувся питання гарантій безпеки для України. За його словами, між Вашингтоном і Києвом ці гарантії вже узгоджені, однак їх реалізація залежить від позиції Росії. «Можна стверджувати, що з нашого боку гарантії узгоджені. Водночас існує російський чинник, і будь-які гарантії безпеки набудуть чинності лише після завершення конфлікту», — підсумував держсекретар США.

Раніше ForUa повідомляло, на підставі чого Трамп запевняє, що мир в Україні фактично на порозі.