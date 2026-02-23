Трамп шукає наступника

Президент США Дональд Трамп почав активніше обговорювати зі своїми радниками питання щодо можливого наступника на президентські вибори 2028 року.

Трамп все частіше порушує тему того, хто має очолити список кандидатів від Республіканської партії на президентських виборах у 2028 році, повідомляє Axios.



Найкращими кандидатами він вважає віце-президента Джей Ді Венса та голову Держдепу Марко Рубіо.



Трамп віддає перевагу Венсу, однак останнім часом також частіше хвалить Рубіо як публічно, так і в приватних розмовах.



Один з радників Трампа, якого президент попросив поділитися думкою щодо кандидатів, назвав ідеальним тандемом для виборів-2028 зв'язку Венса та Рубіо, де Венс має бути основним кандидатом.



Джей Ді Венс вже має політичних радників, які, за очікуваннями, можуть стати основою президентської кампанії в 2028 році.



Рубіо такої інфраструктури немає і, за даними джерел, дав зрозуміти, що його влаштовує кандидатура Венса. Він особисто говорив про це з віце-президентом.



Торік Трамп заявляв, що Венс швидше за все є його ймовірним наступником, оскільки він обіймає посаду віце-президента, при цьому зазначивши, що хотів би бачити Рубіо поруч із ним у виборчому бюлетені.



Перехід Рубіо із нинішніх високих посад на позицію віце-президента може бути складним. Деякі радники припускають, що активна згадка про Рубіо з боку Трампа може бути спробою схилити його до співпраці з Венсом.



Трамп не планує повністю визначати наступника, оскільки хоче, щоб його команда зосереджувалася на нинішніх посадах і щоб це не виглядало як втрата ним влади.



Конституція США забороняє обиратися на пост президента понад два рази. Окремі прихильники Трампа пропонували змінити Конституцію, щоб дозволити третій термін у разі непослідовних каденцій.



Трамп шукає можливі способи обійти 22 поправку. Сам він підігрівав ці дискусії, зокрема, випустивши кепки з написом "Trump 2028", хоча прямо про намір знову балотуватися не заявляв.

Фото: Axios.