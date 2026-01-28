Київ висловив протест Будапешту через антиукраїнську риторику

Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини Антала Гейзера та висловило йому рішучий протест через заяви угорського керівництва про нібито втручання України в парламентські вибори в країні.

Як повідомили в українському зовнішньополітичному відомстві, дипломату наголосили на неприйнятності втягування України у передвиборчі процеси в Угорщині. У Києві вважають, що такі дії шкодять розвитку двосторонніх відносин між державами.

Українська сторона закликала Будапешт припинити агресивну антиукраїнську риторику, щоб уникнути подальшого погіршення відносин між сусідніми країнами. Водночас у МЗС підкреслили, що Україна залишається відкритою до конструктивної співпраці.

Також у відомстві знову наголосили на необхідності розблокування переговорів про вступ України до Європейського Союзу, що, за оцінкою Києва, відповідає інтересам обох народів і угорської нацменшини в Україні.

Раніше Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України Федора Шандора, заявивши про нібито спроби Києва вплинути на результати парламентських виборів на користь опозиційної партії «Тиса». Про це повідомляв у соцмережі Х глава угорського МЗС Петер Сійярто.

26 січня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також звинуватив Україну у спробах втручання у виборчий процес. Орбан зберігає тісні контакти з Кремлем і неодноразово критикував позицію Європи щодо Росії, називаючи її «жорсткою» та «провоєнною» у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.

Парламентські вибори в Угорщині заплановані на квітень. За даними опитувань, уперше за багато виборчих циклів партія Орбана не вважається беззаперечним фаворитом перегонів.