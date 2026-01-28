Вимоги Росії виходять далеко за межі Донбасу — ISW

Територіальні та політичні вимоги РФ не обмежуються Донбасом, попри заяви Кремля, адресовані західній аудиторії, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики зазначають, що російські посадовці публічно просувають наратив про можливість «мирного врегулювання» за умови виведення українських військ із Донбасу. Зокрема, головний російський переговорник Кирило Дмитрієв заявляв, що такий крок нібито може стати «шляхом до миру».

Водночас інші представники російської влади озвучують значно ширші вимоги. Так, начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов говорив про необхідність створення так званих «буферних зон» у Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях, що, за оцінкою ISW, свідчить про розширені територіальні амбіції Москви.

Крім територіальних питань, Росія висуває й політичні та стратегічні вимоги, які стосуються не лише України, а й Заходу загалом. Голова Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що мирне врегулювання має усунути «корінні причини» війни, під якими Кремль традиційно розуміє розширення НАТО та внутрішньополітичний устрій України.

Заступник голови комітету Держдуми РФ з оборони Олексій Журавльов також наголошував, що Донбас не є ключовим питанням, порушуючи теми членства України в НАТО та так званої «денацифікації».

В ISW зазначають, що ці заяви фактично повторюють вимоги Росії зразка 2021–2022 років, зокрема щодо обмеження розширення НАТО, повернення Альянсу до кордонів 1997 року та заміни демократично обраної влади України на уряд, підконтрольний Москві.

Аналітики також звертають увагу на матеріали російських державних і ультранаціоналістичних медіа, зокрема видання «Царград», у яких вказується, що навіть можливе виведення українських військ із Донбасу розглядається лише як проміжний етап перед реалізацією подальших вимог, включно з «демілітаризацією» та «денацифікацією» України.

У звіті наголошується, що заяви російських посадовців, орієнтовані на внутрішню аудиторію, свідчать: Кремль не готовий обмежитися частковим мирним врегулюванням і продовжує прагнути до повної політичної та військової капітуляції України.

