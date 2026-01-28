Українська стрічка увійшла до шортліста BAFTA

Українська документальна стрічка «2000 метрів до Андріївки» режисера Мстислава Чернова увійшла до короткого списку премії Британської академії кіно і телебачення (BAFTA) в категорії «Найкращий документальний фільм», повідомляє The Guardian.

Стрічка розповідає історію українського взводу, який отримує завдання прорватися через укріплену лісосмугу та звільнити стратегічно важливе село Андріївка на Донеччині. Події показані з позиції журналіста-спостерігача і висвітлюють не лише бойові епізоди, а й постійну небезпеку, з якою стикаються українські військові.

Зйомки розпочалися у вересні 2023 року та тривали майже півтора року. Фільм створювався у співпраці з міжнародними медіапартнерами Frontline та Associated Press.

Раніше «2000 метрів до Андріївки» потрапив до шортліста «Оскара-2026» у категорії «Найкращий документальний фільм». Хоча стрічка не потрапила до фінальної п’ятірки, сам факт відбору став помітним досягненням для українського кіно. Крім того, фільм увійшов до п’ятірки найкращих документальних фільмів 2025 року за версією National Society of Film Critics.

До фінального списку BAFTA потрапив і ще один фільм про війну — «Містер Ніхто проти путіна» режисера Девіда Боренштейна, який показує російську пропаганду в початковій школі очима вчителя, що щодня фіксує реальність на камеру.

