Культура

Фільм з Усиком потрапив до шорт-листа Оскара

Біографічна спортивна драма «Незламний» (Smashing Machine), в якій одну з ролей зіграв український боксер, абсолютний чемпіон світу Олександр Усик, увійшла до шорт-листа премії Американської кіноакадемії.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на офіційному сайті Американської кіноакадемії, стрічка претендує на нагороду «Оскар» у номінації «Найкращий грим і зачіски». Церемонія вручення премії відбудеться 15 березня.

Фільм «Незламний» уже привернув увагу міжнародних критиків і раніше був представлений на престижних кінопреміях, зокрема мав кілька номінацій під час церемонії «Золотий глобус». Потрапляння до шорт-листа Оскара стало черговим етапом міжнародного визнання стрічки.

Олександр Усик у фільмі виконав роль легендарного українського бійця змішаних єдиноборств Ігоря Вовчанчина, який здобув світову популярність у 1990-х роках. Головного героя стрічки — американського бійця MMA Марка Керра — зіграв відомий актор і колишній реслер Двейн «Скеля» Джонсон.

«Незламний» став першим масштабним голлівудським проєктом у кар’єрі Усика. Стрічка розповідає про шлях Марка Керра до світового визнання, його спортивні тріумфи та особисті випробування, а також відображає закулісся професійних змішаних єдиноборств.

Очікується, що остаточне рішення Американської кіноакадемії щодо переможців буде оголошено під час офіційної церемонії, яка традиційно відбудеться в Лос-Анджелесі.

 Автор: Наталка Печерська

