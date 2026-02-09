Український фільм відзначили премією Гільдії режисерів Америки

Український режисер Мстислав Чернов здобув нагороду Гільдії режисерів Америки (Directors Guild of America) за документальний фільм «2000 метрів до Андріївки». Стрічку відзначили в категорії «За видатне режисерське досягнення в документальному фільмі».

«Мстислав Чернов став переможцем премії Гільдії режисерів Америки. Його фільм “2000 метрів до Андріївки” отримав нагороду за видатне режисерське досягнення в документальному кіно», — йдеться у повідомленні Гільдії.

Це вже друга перемога Чернова на премії DGA. У 2023 році Гільдія режисерів Америки відзначила його документальну стрічку «20 днів у Маріуполі», яка згодом здобула міжнародне визнання та низку престижних нагород.

Документальний фільм «2000 метрів до Андріївки» присвячений подіям повномасштабної війни Росії проти України та продовжує авторську лінію режисера, спрямовану на фіксацію воєнних злочинів і реалій війни.

