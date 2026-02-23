У Лондоні оголосили переможців премії BAFTA: тріумф воєнної драми та український слід

У столиці Великої Британії відбулася урочиста церемонія вручення нагород Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA). Цьогорічне свято кіно пройшло під знаком британської класики та гостросоціальних тем, а роль ведучого приміряв харизматичний актор Алан Каммінг, якому допомагав не менш зірковий «колега» — Ведмедик Паддінгтон.

Український акцент

Особливу увагу українських глядачів прикуто до категорії документального кіно. Серед номінантів на престижну премію була представлена стрічка режисера Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки». Хоча нагорода у цій категорії дісталася фільму «Містер Ніхто проти Путіна», сама номінація вкотре підкреслила важливість українського голосу на світовій арені.

Головні переможці вечора

Справжнім тріумфатором церемонії став фільм «Одна битва за іншою». Стрічка не лише здобула звання «Найкращого фільму», а й принесла перемогу Полу Томасу Андерсону як найкращому режисеру. Крім того, картина отримала статуетки за найкращий адаптований сценарій, операторську роботу та монтаж.

Основні нагороди розподілилися так:

Найкращий британський фільм: «Гамнет» (режисерка та виконавиця головної ролі Джессі Баклі також отримала нагороду за найкращу жіночу роль).

Найкраща чоловіча роль: Роберт Арамайо («Я клянуся»).

Найкращий фільм іноземною мовою: «Сентиментальна цінність».

Найкращий анімаційний фільм: «Зоотрополіс 2».

Актори другого плану: Шон Пенн («Одна битва за іншою») та Вунмі Мосаку («Грішники»).

Технічні та спеціальні номінації

У візуальних категоріях відзначилися масштабні блокбастери. Нагороду за найкращі візуальні ефекти передбачувано забрав «Аватар: Вогонь і попіл», а за найкращий грим, зачіски та дизайн костюмів було відзначено стрічку «Франкенштейн».

Окрему подяку за «Видатний британський внесок у кінематограф» отримала Клер Біннс, а найкращим оригінальним сценарієм визнали роботу Раяна Куглі над фільмом «Грішники».