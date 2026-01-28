﻿
Укрзалізниця скасувала низку рейсів

У Харківській області сьогодні тимчасово призупинено рух деяких приміських поїздів, повідомляє "Укрзалізниця". Тимчасово не курсуватимуть такі рейси: поїзд №6809 за маршрутом Близнюки - Гусарівка та поїзд №6812 за маршрутом Гусарівка - Лозова.

Пасажирів просять заздалегідь планувати поїздки, враховувати призупинення рейсів та шукати альтернативні маршрути.

У разі потреби можна звертатися до касових кас або онлайн-сервісів, щоб уточнити розклад інших поїздів та доступні пересадки.

Залізничне відомство пообіцяло інформувати про подальші зміни в графіку руху. Пасажирів закликають стежити за офіційними повідомленнями та оголошеннями на станціях, щоб мінімізувати можливі незручності.

Як повідомляло раніше ForUa, в Україні затримуються поїзди через аномальні погодні умови.

 

 

 

 

 

 

