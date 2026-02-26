Підрив дамби біля Осикового є частиною наступу РФ на Костянтинівському напрямку

Російські війська підірвали дамбу поблизу села Осикове на Донеччині, застосувавши керовану авіаційну бомбу вагою близько трьох тонн. Про це 26 лютого повідомили аналітики проєкту DeepState. Унаслідок удару сталося підтоплення місцевости, вода дійшла до автодороги Дружківка — Костянтинівка, через що рух транспорту на цій ділянці став неможливим.

Військовий експерт Сергій Грабський в етері «Суспільне. Студія» наголосив, що підрив дамби не є підготовкою до наступу, а безпосереднім елементом наступальних дій РФ. За його словами, російські війська вже понад рік намагаються встановити повний контроль над ключовою логістичною артерією Бахмут — Костянтинівка — Покровськ — Павлоград.

Після тривалих боїв у районі Покровська армія РФ, за оцінкою експерта, зосередила основні зусилля на Костянтинівському напрямку. Мета — створити умови для штурму Костянтинівки, а також розвивати наступ у бік Дружківки, Краматорська і далі вздовж траси на Слов’янськ, щоб поєднати дії на різних ділянках фронту.

За словами Грабського, підрив дамби має кілька завдань: ускладнення логістики Сил оборони України, зокрема постачання боєприпасів, ротації підрозділів і медичної евакуації; створення умов для часткового оточення Костянтинівки, яку росіяни не ризикують штурмувати безпосередньо; а також обмеження шляхів забезпечення українських підрозділів південніше Краматорська.

Водночас керівник гуманітарної місії Проліска в Донецькій області Євген Ткачов повідомив, що підрив дамби не вплинув на евакуацію цивільних. За його словами, гуманітарні місії вже не використовують цю дорогу для виїзду людей, а мешканці за потреби виходять іншими маршрутами. Підтоплення, які спостерігалися в Осиковому та Олексієво-Дружківці, були незначними й обмежилися присадибними ділянками.