Апарат ШВЛ, дефібрилятори та інфузомати: фонд «Надія», Валерій Дубіль та Віта Присяжнюк передали обладнання Київському онкоцентру

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» разом із т.в.о. президентки фонду Вітою Присяжнюк та головою наглядової ради фонду, першим заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації Валерієм Дубілем передали сучасне медичне обладнання та витратні матеріали Київському міському клінічному онкологічному центру.

До медичного закладу передано апарат штучної вентиляції легень, інфузомат, насос для зондового харчування Kangaroo Joey Pump, портативні автоматичні дефібрилятори Powerheart AED G3, а також значний обсяг медичних витратних матеріалів — перев’язувальні засоби, хірургічні та лабораторні набори, засоби для анестезії, урології та догляду за пацієнтами.

Київський міський клінічний онкологічний центр є одним із ключових спеціалізованих медичних закладів столиці. Щороку тут проводять понад 850 тисяч лабораторних досліджень, понад 70 тисяч обстежень у відділенні променевої діагностики, близько 5 тисяч ендоскопічних процедур. Консультативна поліклініка забезпечує прийом майже 100 тисяч пацієнтів на рік, а у стаціонарі лікування проходять понад 20 тисяч хворих. Щорічно лікарі виконують близько 6 тисяч оперативних втручань, тисячі пацієнтів отримують хіміо- та променеву терапію.

За словами Валерія Дубіля, підтримка медичних закладів залишається одним із ключових напрямів роботи фонду «Надія»: «Сьогодні українські лікарі працюють у надзвичайно складних умовах — під час війни, блекаутів, постійних обстрілів і великого навантаження на систему охорони здоров’я. Наше завдання — зробити все можливе, щоб медики мали необхідне обладнання для порятунку життя людей. Підтримка лікарень — це інвестиція у здоров’я країни та її майбутнє».

Реалізація цієї місії стала можливою завдяки підтримці партнерів — Eltech Trust, Фонду «Україна Допомога Брайтшайд імені святого Лаврентія» та професора доктора Гайнріха Беннера, а також Благодійного фонду Дениса Парамонова. Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко.