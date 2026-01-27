Глава МЗС Угорщини Сіярто звинуватив Україну у спробах втручання у вибори

Очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина не дозволить Україні втрутитися у виборчий процес в країні. Про це йдеться у дописі Сіярто у соцмережі X.

Він зазначив, що Угорщина захищатиме свій суверенітет і право угорських громадян самостійно ухвалювати рішення про майбутнє країни: Будапешт проти втягнення себе у війну.

Також повідомив, що це вже дали зрозуміти українському послу в Будапешті.

"Сьогодні ми викликали посла України до МЗС у Будапешті. Ми не потерпіли жодного втручання у вибори в Угорщині, включаючи спроби України вплинути на результати та втрутитися у виборчий процес на вибори Партії Тиса", — написав він.

Сіярто зауважив, що в останні тижні президент та український уряд почали відкрито, безсоромно та агресивно втручатися у процес. За його словами, метою є бажання вплинути на угорські вибори на користь Партії Тиса.

"Але лише угорський народ може перемогти майбутнє Угорщини. Це рішення далі в Угорщині, а не в Брюсселі і звичайно, ж, не в Києві. Ми будемо захищати наш суверенітет усіма можливими засобами!", — додав він.

ForUA зазначає, у квітні в Угорщині відбудуться парламентські вибори, і, за поточними опитуваннями, вперше за багато виборчих циклів партія Орбана не є фаворитом перегонів.

Раніше глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто розкритикував ухвалені рішення "Коаліція охочих". Він заявив, що відповідні кроки покликані продовжувати війну.