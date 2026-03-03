Іран грає за “російським сценарієм”: масовані атаки дронами накривають Близький Схід

Іран дедалі активніше застосовує тактику комбінованих масованих ударів ракетами та безпілотниками, намагаючись перевантажити системи протиповітряної оборони країн Близького Сходу. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, Тегеран використовує підхід, який аналітики порівнюють із тактикою рф у війні проти України: одночасні запуски ракет і великої кількості дронів для виснаження ППО, ураження критичної інфраструктури та створення психологічного тиску на населення.

Ставка на масовість

Експерти зазначають, що іранські безпілотники є відносно дешевими та простими у виробництві. Проте саме їхня кількість створює головну проблему для оборонних систем країн Перської затоки. Навіть сучасні комплекси змушені витрачати дорогі ракети-перехоплювачі для знищення недорогих цілей, що поступово виснажує ресурси.

Удар по економіці та інфраструктурі

Подібно до російської стратегії в Україні, атаки спрямовуються на енергетичні об’єкти та інші елементи критичної інфраструктури. Мета — не лише завдати фізичних руйнувань, а й створити довготривалий економічний ефект та підірвати відчуття безпеки серед цивільного населення.

Аналітики підкреслюють, що така тактика стає дедалі поширенішою у сучасних конфліктах, де дешеві дрони використовуються як інструмент стратегічного виснаження противника.