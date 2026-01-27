Вбивцею чотирьох офіцерів поліції виявився колишній військовослужбовець

Чотири поліціянти загинули на Черкащині під час операції із затримання зловмисника, який підозрювався у замахах на депутата міської ради. Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на джерела.

Інцидент стався під час виїзду оперативно-слідчої групи для затримання підозрюваного, який раніше вчинив два замахи на депутата Корсунь-Шевченківської міської ради Віталія Сторожука. Коли поліціянти вийшли з автомобіля, нападник відкрив вогонь із автоматичної зброї. Усі потерпілі отримали кульові поранення в область шиї, адже були в шоломах і бронежилетах. Четверо правоохоронців загинули, ще один отримав поранення.

Спецпризначенці ліквідували нападника, яким виявився 59-річний місцевий житель, колишній військовослужбовець. За попередніми даними, під час затримання він намагався втекти, сховався у лісовій місцевості, екіпірувався бронежилетом та взяв із собою автомат.

Нагадаємо, 24 грудня 2025 року на депутата Сторожука вже було скоєно замах із підпалом його автомобіля. Слідство тоді відкрили за замах на злочин та умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Сторожук обіймає посаду депутата за списком «Радикальної партії Олега Ляшка» і останнім часом активно порушував питання незадовільного стану укриттів у навчальних закладах.

Як повідомляв ForUA, на Черкащині загинули три майори поліції та один старший лейтенант.