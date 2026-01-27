﻿
Чоловік застрелив чотирьох поліцейських на Черкащині

27 січня під час затримання фігуранта, якого розшукували за вчинення вбивства, він відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях у Черкаській області.

"Спецназівці поліції ліквідували вбивцю", - повідомив голова Нацполіції Іван Виговський.

Загинули:

- командир взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Сергій Сафронов. 

- заступник командира роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Олександр Флорінський. 

- інспектор взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, старший лейтенант поліції Денис Половинка. 

- поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, учасник бойових дій, майор поліції Володимир Бойко. 

Ще один правоохоронець дістав поранення – поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, старший лейтенант поліції Олександр Шпак.

Фото: Facebook.

 Автор: Галина Роюк

Популярнi статтi