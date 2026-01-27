Внаслідок обстрілів 80% Харкова та області залишились без світла

Російські війська завдали комбінованого удару по Харкову та області, що спричинило масштабне знеструмлення. За даними голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, близько 80% міста та області залишилися без електропостачання.

За попередньою інформацією, окупанти застосували ракети та ударні безпілотники (БпЛА). Внаслідок атаки постраждали щонайменше двоє цивільних осіб, яким надають необхідну медичну допомогу.

За словами очільника ОВА, російські удари спричинили пошкодження ключових об’єктів енергетичної інфраструктури. У Індустріальному районі Харкова зафіксовано пошкодження двох шкіл. Через серйозні ушкодження електромереж у місті та області діють аварійні графіки відключень, які дозволяють частково підтримувати електропостачання.

Відновлювальні роботи тривають у посиленому режимі.

