﻿
Головне

Внаслідок обстрілів 80% Харкова та області залишились без світла

Внаслідок обстрілів 80% Харкова та області залишились без світла

Російські війська завдали комбінованого удару по Харкову та області, що спричинило масштабне знеструмлення. За даними голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, близько 80% міста та області залишилися без електропостачання.

За попередньою інформацією, окупанти застосували ракети та ударні безпілотники (БпЛА). Внаслідок атаки постраждали щонайменше двоє цивільних осіб, яким надають необхідну медичну допомогу.

За словами очільника ОВА, російські удари спричинили пошкодження ключових об’єктів енергетичної інфраструктури. У Індустріальному районі Харкова зафіксовано пошкодження двох шкіл. Через серйозні ушкодження електромереж у місті та області діють аварійні графіки відключень, які дозволяють частково підтримувати електропостачання.

Відновлювальні роботи тривають у посиленому режимі.

Як повідомляло раніше ForUa, РФ намагається створити «енергетичні острови» в Україні.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

енергетична інфраструктураобстріл Харковаушкодження електромереж
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Співзасновниця БФ «Надія» Віта Присяжнюк увійшла до складу Ради з питань ветеранської політики при ДКВС України
Війна 26.01.2026 17:55:35
Співзасновниця БФ «Надія» Віта Присяжнюк увійшла до складу Ради з питань ветеранської політики при ДКВС України
Читати
Українські сили заявили про ураження елементів нафтопереробки та тилової інфраструктури РФ
Війна 26.01.2026 17:50:04
Українські сили заявили про ураження елементів нафтопереробки та тилової інфраструктури РФ
Читати
Київ отримав від Польщі 130 генераторів для підтримки критичної інфраструктури
Столиця 26.01.2026 17:30:19
Київ отримав від Польщі 130 генераторів для підтримки критичної інфраструктури
Читати

Популярнi статтi