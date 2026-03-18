Україна розпочала активну практичну допомогу партнерам у протидії іранським дронам-камікадзе. Під час виступу в парламенті Великої Британії 17 березня Президент Володимир Зеленський повідомив, що понад 200 українських військових фахівців уже працюють у країнах Близького Сходу та Перської затоки.

Географія місії та «дронова угода» з США

За словами Глави держави, наразі в регіоні перебуває 201 український експерт, ще 34 фахівці готові до вильоту найближчим часом. Українські команди, що мають унікальний досвід збиття дронів Shahed, уже розгорнуті в:

Об'єднаних Арабських Еміратах;

Катарі;

Саудівській Аравії.

Також готується місія до Кувейту. Направлення фахівців відбулося на прохання партнерів, зокрема США, у межах запропонованої Україною «дронової угоди». Зеленський наголосив, що Київ готовий масштабувати таку співпрацю з іншими країнами, перетворюючи її на фундамент майбутніх оборонних альянсів.

Економіка війни: $10 тисяч проти $4 мільйонів

Президент закцентував увагу на колосальній різниці у вартості перехоплення ворожих цілей. Традиційні методи союзників — використання авіації або ракет вартістю до 4 млн доларів за одиницю — є фінансово виснажливими проти дронів вартістю 50 тисяч доларів.

Українська ж методика базується на ефективності та економії:

Для знищення одного «шахеда» Україна використовує 2-3 малі перехоплювачі.

Загальна вартість такої операції не перевищує 10 тисяч доларів .

Потужності українського оборонпрому дозволяють виробляти щонайменше 2000 таких засобів щодня, з яких 1000 одиниць Україна готова постачати союзникам.

«Наш підхід набагато більш економічний, ніж будь-що, що використовують сьогодні наші партнери», — підсумував Володимир Зеленський, закликавши до створення глобальних систем захисту на основі українських технологій.